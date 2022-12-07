В Калининграде выплату ветеранам к Дню Победы увеличат на 526 рублей

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Индексацию пособий, предоставляемых за счет средств городского бюджета, обсудили в среду, 7 декабря, на заседании комиссии по местному самоуправлению и соцполитике.

В частности, на 15,6% проиндексируют выплаты ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны. В 2023 году выплата составит 3898 руб (вместо 3372 руб).

Отмечается, что деньги на это в бюджете предусмотрены. В Калининграде проживают 1232 ветерана Великой Отечественной войны.

Участники штурма Кёнигсберга к Дню Победы получат 3898 руб. В мэрии отметили, что эту выплату в текущем году получили 10 человек в Калининграде.

Сообщили в администрации и об увеличении муниципального пособия на погребение ветеранов ВОВ и несовершеннолетних узников лагерей. В 2022 году размер пособия составлял 2254 руб., в 2023 году будет 2606 руб.