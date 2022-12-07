Из-за циклона «Зора» в Калининградской области объявлено неофициальное штормовое предупреждение

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Вечером в cреду, 7 декабря, в нашем регионе ожидается усиление ветра. Ненастье в наши края принес циклон, получивший название «Зора».

Неофициальное штормовое предупреждение опубликовано в сообществе «Погода и метеоявления в Калининградской области»

- В Калининграде, на побережье и в западной части области начиная с вечерних часов временами будут возможны конвективные заряды мокрого снега/крупы (на побережье не исключен дождь) с наибольшей интенсивностью в ночные и утренние часы, местами не исключены грозы, - сообщают метеорологи. - Ветер переменный с юго-западного на северо-западное направление, 7-14 м/с, в порывах до 15-18 м/с, при конвективных шквалах - в порывах до 20 м/с.

Уточним, что официального штормового предупреждения от МЧС пока нет.