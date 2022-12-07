В Калининграде появится улица Донецкая и сквер имени Рахманинова

В Центральном районе Калининграда появится улица Донецкая. Топонимическая комиссия в ноябре рассмотрела этот вопрос «в связи с планируемым развитием территории в районе Советского проспекта».

Улица Донецкая будет идти от Второй Большой Окружной до Большой Окружной в районе строительства развязки Северного обхода. Решение приняли на заседании комиссии по местному управлению городского Совета в среду, 7 декабря.

Вопрос о присвоении имени улице был вынесен на заседание горсовета депутатов Калининграда. Также на заседании будут рассмотрены вопросы о появлении в Центральном районе Калининграда сквера имени Рахманинова (на пересечении ул. Чайковского и ул. Леонова. Напротив пушкинского сквера), в Московском районе города – Железнодорожного тупика, улицы Житкова и улицы Эдуарда Успенского.