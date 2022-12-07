В Калининградской области фиксируют значительный рост числа заболевших ОРВИ, гриппом и коронавирусом

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В Калининградской области фиксируют рост числа заболевших инфекционными заболеваниями. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» сказала глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- На протяжении последних трех недель мы видим рост числа заболевших острыми вирусными инфекциями, гриппом, коронавирусной инфекцией, - сказала она.

Вспоминая ноябрь-декабрь 2021 года, Елена Бабура сказала, что в Калининградской области было зафиксировано снижение коронавирусной инфекции, не было случаев гриппа, был прирост числа заболевших ОРВИ, но он составлял лишь 6-10 процентов еженедельно.

- Сейчас же мы видим, что есть тенденция прироста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Мы видим активную циркуляцию вирусов гриппа, что нехарактерно для этого периода года. В 2021 году мы не регистрировали случаи заболевания гриппом, сейчас это количество уже превысило 80 человек, - сказала Елена Бабура.

Главный санитарный врач региона отмечает, что рост по ОРВИ существенный – более 30 процентов за неделю.