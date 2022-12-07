Какие пособия увеличатся в Калининграде в 2023 году

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В среду, 7 декабря, на заседании комиссии по местному самоуправлению и соцполитике сообщили об индексации пособий, предоставляемых за счет средств городского бюджета.

Семьям, находящимся в социально опасном положении, и малоимущим гражданам, оказавшимся в экстремальной ситуации (болезнь, кража имущества), власти готовы предоставить материальную помощь в размере 6100 руб. (ранее 5000 руб.). Отмечается что в 2022 году такую помощь получили 57 человек. В следующем году, по расчетам и планам мэрии, за помощью могут обратиться 88 человек – деньги уже предусмотрены в проекте бюджета.

Ветеранам становления Калининградской области предоставляется компенсация по оплате коммунальных услуг – размер ежемесячной компенсационной выплаты в 2023 году составит 776 руб.

Также будут увеличены пособия семьям погибших при исполнении интернационального служебного долга. В 2022 году размер пособия составлял 5133 руб., при индексации в 2023 году пособие увеличится до 5934 руб.

Почетные граждане Калининграда в 2023 году будут получать ежемесячно 17 340 рублей (вместо 15 000 рублей). Отмечается, что в 2022 году ежемесячную выплату получали 29 почетных граждан. Кроме этого, в случае смерти почетного гражданина родственники получат 57 800 руб на памятник.

Также сообщалось об увеличении выплаты ветеранам Великой Отечественной войны.