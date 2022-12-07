Глава Роспотребнадзора сказала, когда в Калининграде вернут масочный режим

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В Калининграде масочный режим могут ввести, если вирусные заболевания приведут к тяжелым случаям и летальным исходам и если у горожан не будет от этого защиты. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» сказала глава регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

- Введение масочного режима возможно при эпидемическом распространении инфекционного заболевания, которое передается воздушно-капельным путем с тяжелыми клиническими проявлениями и смертельными последствиями, от которого у населения нет соответствующей защиты. В этом случае мы вернем масочный режим, - сказала Елена Бабура.

При этом глава регионального управления Роспотребнадзора призвала всех носить маски.

- Мы призываем людей носить маски с целью уменьшения распространения респираторных заболеваний, которые передаются воздушно-капельным путем. Ношение масок – повседневная мера предосторожности, которой может воспользоваться каждый человек, чтобы уменьшить свои шансы заразиться и чтобы предупредить широкое распространение вируса, - сказала она.

Елена Бабура отметила, что маска – самое простое средство массового применения для снижения риска передачи вирусных инфекций воздушно-капельным путем. Ее нужно носить и если вы болеете, и если вы не хотите заразиться.