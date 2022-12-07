В Калининградском зоопарке установили тренажер, чтобы львица Лея похудела

. Фото: пресс-служба Калининградского зоопарка.

В Калининградском зоопарке у львицы Леи скопился слишком большой слой подкожного жира. Как сообщает пресс-служба зоопарка, это даже мешает провести УЗИ-диагностику.

«В условиях ограниченности двигательной активности в зоопарке (львам, например, не нужно тратить сотни калорий на преследование добычи) избыточный вес животных - это то, с чем постоянно приходится бороться», - рассказали в зоопарке.

Один из способов помочь животному сбросить вес – установка «тренажеров», стимулирующих львицу на разнообразные активные формы поведения.

В соцсетях Калининградского зоопарка опубликовано видео занятий на таком тренажере: львица прыгает на столб, цепляется и виснет на специальной эластичной плетенке.