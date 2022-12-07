В Калининграде спустя 15 лет дольщики «Вивагса» получили квартиры

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

159 обманутых дольщиков ООО «Вивагс» спустя 15 лет получили ключи от новых квартир. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В 2014 году стройка была остановлена, позднее застройщик был объявлен банкротом. Для восстановления прав граждан областное правительство подписало соглашение с фондом «Жилищное и социальное строительство Калининградской области», который принял на себя обязательства по завершению строительства долгостроя ООО «Вивагс».

«Объект был сложный и в плане строительства, и в плане вывода из процедуры банкротства. В этой части особо отмечу роль правоохранителей и прокуратуры. Совместно эффективно отработали и защитили права дольщиков в судебных органах, – сообщил губернатор Антон Алиханов. – По ходу строительства выяснилось, что на участке проходил старый немецкий коллектор, но и эти проблемы тоже успешно преодолели. Планируем, что следующий год будет последний, когда мы решаем вопросы обманутых дольщиков. Новые правовые механизмы должны страховать участников долевого строительства от рисков, связанных с несостоятельностью застройщиков».