Зураб Церетели одобрил: В Калининграде откроется дача для мастеров Российской академии художеств

. Фото: Музей Мирового океана.

В Калининграде на базе Музея Мирового океана организуют Морскую академическую дачу. Она будет работать круглый год как резиденция для художников. Также будут проводить совместные выставки по итогам пленэров.

Соглашение о сотрудничестве 7 декабря было подписано между директором Музея Мирового океана Светланой Сивковой и президентом Российской академии художеств Зурабом Церетели.

«Также совместная деятельность двух сторон – это консультации по вопросам создания, хранения, атрибуции и реставрации произведений графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного искусства, издания, семинары, мастер-классы, конференции», – отметили в пресс-службе музея.

- Мы видим, как развивается и растет музей, и знаем, какой это масштабный труд. Академия готова представлять гостям федерального музея работы лучших мастеров. Это будет наш вклад в развитие, - сказал Зураб Церетели.

Напомним, в августе в честь 350-летия Петра Первого Зураб Церетели передал в дар музею скульптурную композицию «Детство Петра», которая была установлена на территории Фридрихсбурсгких ворот.