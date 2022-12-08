Под Гвардейском сбили косулю, водитель скрылся

. Фото: Биосфера Балтики

ДТП случилось вечером в среду, 7 декабря, в Гвардейском районе в поселке Забарье.

Как сообщила руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская, косуля погибла, а водитель уехал с места ДТП.

«Косулю сбил мужчина, он вышел из машины, посмотрел на косулю, осмотрел авто и уехал. К сожалению, девушка, которая это видела, номер машины не запомнила. А зря. Водитель скрылся с места ДТП, в таком случае он должен быть лишен права управления транспортным средством и заплатить штраф за сбитое животное», - сообщила Юлия.

Спасти косулю не удалось, у нее были серьезные травмы.