В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 декабря нет света и воды

. Фото: Виктор Сергеев

В Калининграде в четверг, 8 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

пр-кт Ленинский 75-79б

ул. Пролетарская 1-5,5а (д/сад № 87),7-27

ул. Шевченко 1-11а,б

пр-кт Ленинский 75-79б

ул. Пролетарская 1-5,5а (д/сад № 87),7-27

ул. Шевченко 1-11а,б

пер. Батальный 1,1а,4,4к/1

ул. Батальная 47-53,57,92

ул. Дрожжевая 1 (школа № 29)

ул. Самаркандская 2-28

пр-д Дзержинского 2-12

ул. Ал. Смелых 1-21,20в

ул. Дзержинского 39,39а,49,51,36-46а

ул. Днепропетровская 13

пр-д Андреевский 1-й 1-19,2-18

ул. Андреевская 1-23,2-32

ул. Георгиевская 1-9

ул. Подп. Емельянова 47- 53,207-209,215,223, 225,233,233аб,249,251,226,230

ул. Станиславского 1-41,2-28

ул. Дарвина 1-23,2-16

ул. Киевская 69,32-48

пер. Киевский 2-6

ул. Судостроительная 5-11

туп. Тихорецкий 7-13

ул. Тихорецкая 3-17,23-31,4-12

ул. Школьная 8-10

пр-кт Победы 65

ул. Вагоностроительная 1,1а

ул. Кутузова 42,47

С 11:00 до 16:00 электричество отключено по адресам:

пер. Ржевский 1-й 3-19а,2-18

пер. Ржевский 2-й 1-13,2-16,20

ул. Емельянова 17- 29,20-28,46-64а

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 10:00 до 16:00 часов по адресам:

ул. Старш. Дадаева 62

ул. Ф.Энгельса 2-24,1-39

ул. Яблоневая аллея 2-30,3-9

ул. Нахимова 22,17-19

С 08:30 до 18:00:

ул. Подп. Емельянова 300-310