В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 8 декабря нет света и воды

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Фото: Виктор Сергеев
В Калининграде в четверг, 8 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 30 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
пр-кт Ленинский 75-79б
ул. Пролетарская 1-5,5а (д/сад № 87),7-27
ул. Шевченко 1-11а,б
пр-кт Ленинский 75-79б
ул. Пролетарская 1-5,5а (д/сад № 87),7-27
ул. Шевченко 1-11а,б
пер. Батальный 1,1а,4,4к/1
ул. Батальная 47-53,57,92
ул. Дрожжевая 1 (школа № 29)
ул. Самаркандская 2-28
пр-д Дзержинского 2-12
ул. Ал. Смелых 1-21,20в
ул. Дзержинского 39,39а,49,51,36-46а
ул. Днепропетровская 13
пр-д Андреевский 1-й 1-19,2-18
ул. Андреевская 1-23,2-32
ул. Георгиевская 1-9
ул. Подп. Емельянова 47- 53,207-209,215,223, 225,233,233аб,249,251,226,230
ул. Станиславского 1-41,2-28
ул. Дарвина 1-23,2-16
ул. Киевская 69,32-48
пер. Киевский 2-6
ул. Судостроительная 5-11
туп. Тихорецкий 7-13
ул. Тихорецкая 3-17,23-31,4-12
ул. Школьная 8-10
пр-кт Победы 65
ул. Вагоностроительная 1,1а
ул. Кутузова 42,47
С 11:00 до 16:00 электричество отключено по адресам:
пер. Ржевский 1-й 3-19а,2-18
пер. Ржевский 2-й 1-13,2-16,20
ул. Емельянова 17- 29,20-28,46-64а
Отключение холодного водоснабжение запланировано с 10:00 до 16:00 часов по адресам:
ул. Старш. Дадаева 62
ул. Ф.Энгельса 2-24,1-39
ул. Яблоневая аллея 2-30,3-9
ул. Нахимова 22,17-19
С 08:30 до 18:00:
ул. Подп. Емельянова 300-310