Калининградские бойцы тхэквондо стали призерами Всероссийского кубка среди студентов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Подмосковье прошли соревнования среди учащихся высших и средних учебных заведений по правилам олимпийского вида тхэквондо. Свыше 250 представителей около 50 образовательных организаций определяли медалистов в мужских и женских весовых категориях.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, калининградским бойцам удалось оформить четыре медали. Золото, серебро и две бронзы достались подопечным Алексея Самохина, Дениса Веселова и Гахира Мамедова из КГТУ и БФУ им. И. Канта.

Чемпионом среди тяжеловесов массой свыше 87 килограммов стал призер первенств страны Павел Койко. Второе место в весовом дивизионе до 63 килограммов занял Руслан Соловьев.

Два третьих места достались Михаилу Панферову и Веронике Жупановой (на фото слева), сражавшихся соответственно среди мужчин весом до 68 килограммов и среди женщин массой до 62 килограммов.