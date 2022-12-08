В Светлом директор предприятия задолжал зарплату 31 работнику

На директора предприятия по производству дверей в Светлом завели уголовное дело за невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета.

По данным следствия, с февраля по сентябрь 2022 года руководитель предприятия не выплачивал заработную плату 31 работнику. В результате общая задолженность составила более 1,2 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается. Мерами уголовно-правового воздействия следствие будет добиваться полного погашения задолженности перед работниками, заявили в пресс-службе СК.