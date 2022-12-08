В поселке Мальцево под Озерском открылся модульный фельдшерско-акушерский пункт

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В поселке Мальцево в Озерском районе открылся новый фельдшерско-акушерский пункт. На монтаж конструкций было выделено 5 млн рублей, еще 1,5 млн было направлено на покупку мебели и оборудования, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Медпункт будет обслуживать в общей сложности 365 жителей четырех поселков. Также там проводятся все мероприятия, которые касаются профилактики заболеваний и медицинских процедур.

«В ФАПе проводим все прививки – и сезонные, и по возрасту, в том числе деткам до года, осуществляем патронаж малышей, – перечислила возможности нового модуля заведующая Лина Колесникова. – Кроме того, по графику к нам будут выезжать терапевт и гинеколог из Озерска, и, так как у нас есть гинекологическое кресло, делаем и скрининг на ВПЧ по пилотному проекту. Проводим забор крови на сахар и холестерин – то есть все первичные анализы можем взять на месте. Плюс снимаем эдектрокардиограмму, делаем уколы, которые назначает врач – терапевт, невролог и т.д.».

Медпункт открывается в 9 часов и работает до 13. Затем фельдшер выезжает к пациентам на дом по вызовам.