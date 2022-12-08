Калининградец фиктивно зарегистрировал в квартире 21 гастарбайтера

Очередную «резиновую квартиру» обнаружили полицейские в Московском районе Калининграда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

37-летний горожан поставил на учет в своей квартире на ул. Товарной 21 иностранца. Полицейские провели проверку, но не обнаружили там никаких следов пребывания зарегистрированных людей. Не замечали новых постояльцев в квартире злоумышленника и соседи.

На гостеприимного калининградца завели уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – 3 года лишения свободы.

Полиция Калининграда напоминает, что, если вам известна информация о нелегальных мигрантах, о «резиновых квартирах», любых нарушениях миграционного законодательства, вы можете позвонить по телефону +7-401-255-14-00 и сообщить о них.