Мэрия выделила 5 млн инициативной группе на создание сквера в микрорайоне им. А. Космодемьянского

. Фото: мэрия Калининграда

Мэрия Калининграда выделила 5 млн рублей инициативной группе из микрорайона им. А. Космодемьянского на создание сквера «Вдохновение». Об этом сообщается на странице администрации во «ВКонтакте».

Новый сквер появится в районе ДК «Машиностроитель». За эти деньги там выложат плиткой тротуары, посадят деревья, поставят скамейки, урны, качели, а также детские игровые и спортивные элементы.

По задумке инициаторов в сквере можно будет проводить вечера романса и танцы на свежем воздухе.