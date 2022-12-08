Калининградскому музею подарили старинную скульптуру святой Екатерины из приходской церкви Арнау

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Фото: Калининградский областной историко-художественный музей
В Калининградском историко-художественном музее – новый экспонат. В музей передали в дар скульптуру святой Екатерины из приходской церкви Арнау (ныне – храм Св. Великомученицы Екатерины, поселок Родники Гурьевского района). В передаче участвовал архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим, который благословил благодетелей на то, чтобы эта скульптура попала в фонды музея. Об этом сообщает пресс-служба музея.
Скульптура святой Екатерины была обнаружена в кирхе Арнау, где, вероятно, размещалась на одной из пристенных консолей в интерьере здания. Образ мог украшать небольшую нишу во входной части храма.
Отмечается, что скульптура заняла место в постоянной экспозиции «Прусская Москва».
Скульптура выполнена неизвестным мастером в традициях западноевропейского культово-декоративного искусства XIX – начала XX века.
СПРАВКА «КП»
Деревянная статуя представляет собой полноростовую фигуру св. Екатерины в образе молодой женщины, облаченной в длиннополые одежды и плащ-мафорий. Голова увенчана короной, в левой руке – книга.
Полихромия скульптуры основана на сочетании звучных сине-зеленого, золотого и красного цветов.