20 призывников из Калининграда отправили служить на завод «Янтарь»

. Фото: пресс-служба Балтфлота

В ходе осеннего призыва 2022 года 20 юношей были отобраны для прохождения военной службы в научно-производственную роту Балтийского флота. Об этом сообщает пресс-служба флота.

Все они будут проходить службу на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» - работать кораблестроителями, судовыми трубопроводчиками и сварщиками. Размещаться военнослужащие будут на базе дивизиона строящихся и ремонтирующихся кораблей Балтийского флота.

«Молодые люди, кто призван в данное подразделение, имеют высшее и среднее профильное образование. Большую часть службы они будут заниматься повышением своего профессионального и образовательного уровня, работая по специальности на судостроительном предприятии», - отметили в пресс-службе флота.