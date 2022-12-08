В Калининградской области в 2023 году планируют отремонтировать 14 дорог

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В 2023 году в Калининградской области планируется отремонтировать 14 дорог. Власти уже выбирают подрядчиков, сообщает пресс-служба регионального правительства.

На шести объектах уже определены подрядные организации, еще по одному проводятся конкурсные процедуры.

Так, подрядная организация «Гамма ДВ» в следующем году выполнит ремонт двух дорог: Воробьево – Рощино – Луговое и Низовье – Константиновка. «Балтдормостстрой» отремонтирует дорогу Жилино – Неман. Черняховский «Райавтодор» приведет в порядок участок дороги Калининград (от Борисово) – Знаменск – Озерск – Гусев – Добровольск – Неман. ЗАО «ДСП» будет ремонтировать часть трассы Полесск – Гвардейск – Правдинск.

«В первой декаде декабря состоится конкурс по выбору подрядчика, который в следующем году приведет в порядок участок трассы Калининград – Зеленоградск от поселка Березовка, через Шатрово, Моршанское, Каштановку до Муромского. До конца этой недели планируем начать конкурсные процедуры по выбору подрядчиков на ремонт еще трех дорог», – рассказала министр развития инфраструктуры Евгения Кукушкина.

По ее словам, это 15-километровый участок дороги Зеленоградск – Приморск через Светлогорск, 27-километровый участок дороги Романово – Пионерский – Сальское – Янтарный и участок дороги Калининград – Голубево – Полевое протяженностью 8 км.