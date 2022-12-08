За сутки в Калининградской области сбили 8-летнего и 79-летнего пешеходов

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

За сутки в Калининградской области сбили двух пешеходов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В Знаменске под колеса «Фольксвагена» попал 8-летний мальчик, который переходил дорогу по зебре. В результате наезда школьник получил телесные повреждения.

На Ленинском проспекте в Калининграде водитель рейсового автобуса сбил 79-летнюю пенсионерку, которая решила перейти дорогу вне пешеходного перехода.

В результате наезда нарушительница получила травмы и была госпитализирована.