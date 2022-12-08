В Калининграде восстановят здание приюта Иоханна XIX века постройки

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Передачу в безвозмездное пользование Научно-производственному центру по охране памятников здания приюта Иоханна XIX века постройки на Литовском валу, 66, согласовали в четверг, 7 декабря, на заседании комиссии по бюджету и муниципальной собственности.

После войны здание приюта использовалось как жилой дом, но в 2021 году было расселено и признано аварийным.

- Это объект культурного наследия, в этой связи мы, естественно, сносить его не можем, – сказал Сергей Радковский, председатель комитета муниципального имущества и земельных ресурсов. - Здание после расселения находится не в очень хорошем состоянии, мы несем расходы по его содержанию. Чтобы исключить эти расходы, мы и предлагаем передать объект в областную собственность.

Историческое здание оценили в 93 млн рублей.

- Помещения были признаны непригодными для проживания. Здание требует работ по восстановлению, - сказал Сергей Радковский. – Планы – восстановить объект, привести его в надлежащее состояние как памятник. Это объект культурного наследия регионального значения. Затраты на его восстановление достаточно велики. Мы не можем гарантировать, что частный собственник сможет все сделать. Это проект регионального уровня.

Краснокирпичное здание приюта Иоханна построено в Кёнигсберге в 1880-1890 годах.

Фасады декорированы поясками, подоконными и междуэтажными карнизами из темного глазурованного кирпича, венчающим карнизом с дентикулами и на консолях.

В здании сохранились аутентичные входные двустворчатые двери и кафельная плитка в подъезде.