В драмтеатре Калининграда опровергли факт продажи люстры за 90 млн рублей

. Фото: с сайта объявлений "Авито".

На сайте с бесплатными объявлениями появилась информация о продаже шикарной люстры из Калининградского драматического театра. Ее оценили в 90 млн рублей.

Однако в областной драме опровергли факт продажи, назвав объявление поддельным.

- Это дешевый фейк. Антикварная люстра с двумя тысячами хрусталиков – наша гордость, - сказала «Комсомолке» пресс-секретарь драмтеатра Лидия Пименова. - Это бронзовая люстра 1950-х годов с подъемным механизмом. Каждый год перед началом сезона мы ее опускаем, обследуем, моем, меняем лампы. Отличное советское качеству по ГОСТу!

Недавно в драматическом театре сделали ремонт – цвет зрительного зала стал темно-красным, как в 50-х годах. Прежде зал и сиденья были желто-оранжевые. В рамках ремонта историческую люстру не трогали, ее изменения не коснулись.