Власти отказались от введения курортного сбора в Калининградской области

В Калининградской области не будут вводить курортный сбор с 2023 года. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Курортный сбор вводить не будем. Мы были одним из тех регионов, где курортный сбор рассматривался в качестве меры, которую необходимо ввести. Но по итогу курортный сбор со следующего года будет вводиться только в Санкт-Петербурге и в специальном административном районе «Сириус» в Адлере. Калининградская область в перечень не вошла, - сказал министр.

Андрей Ермак сказал, что власти не сильно расстроились.

- У бизнеса и в целом ситуация достаточно сложная. Сложно прогнозировать на долгосрочный период. Поэтому мы посоветовались, губернатор поддержал идею пока курортный сбор не вводить, - заключил министр.

Ранее планировалось курортный сбор с туристов в Калининградской области брать в гостиницах при заселении или при выезде. Вероятная сумма сбора рассчитывалась до 100 рублей.