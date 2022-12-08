Пневмония уже на третий день: В Калининграде 75 человек заболели свиным гриппом

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В Калининградской области уже 75 человек заболели свиным гриппом. Он опасен тем, что очень быстро поражает легкие. Об этом в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» рассказала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Елена Бабура.

Речь идет о вирусе H1N1, который известен с 2009 года. Им в 2009 году болели много и тяжело, особенно дети, потому что у большинства населения не было защиты от него. Были и летальные исходы. Но и сейчас он не менее опасен.

- Этот вирус характерен тем, что он поражает не только верхние, но и нижние дыхательные пути. И здесь развиваются бронхиолиты, альвеолиты. Одно из проявлений заболевания этим вирусом гриппа является первичная вирусная пневмония – так быстро он проникает в дыхательные пути. Вирусная пневмония может развиться на третий день. Это всегда тяжелое состояние, которое требует госпитализации и соответствующего специфического лечения, - сказала Елена Бабура.

Она отметила, что сейчас именно этот грипп H1N1 пришел на территорию региона.

В Калининградской области на сегодня уже лабораторно подтверждено 76 случаев гриппа, 75 из которых относятся к штамму H1N1 2009 года, один – грипп B.

В Роспотребнадзоре призывают калининградцев носить маски.