В Калининградской области в новогодние каникулы ждут больше 57 тысяч туристов

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Внутренний туризм в России будет расти, Калининградская область не станет исключением.В грядущие новогодние праздники сезона-2022/23 в регионе ждут около 57 тысяч туристов – аналогичную цифру озвучивали и в январе 2022 года. Прогноз в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда» дал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Мы смотрим на новогодние праздники и видим, что это будут примерно показатели прошлого года, а может, и плюс 3-4%. Рост среднего чека будет более серьезный. Туристы, приезжающие в Калининградскую область, стали тратить больше. У них появилось больше поводов потратить деньги, - сказал министр.

В 2022 году сообщалось, что средний чек покупки туристами только сувениров в Калининградской области был равен 1250 руб.

Уровень бронирования в гостиницах региона планируется 75%.

- Но глубина бронирования настолько незначительная! Это уже стало 7-10 дней. Люди принимают решение о поездке по аналогии с импульсной покупкой на кассе в супермаркете непосредственно перед выходом. Здесь, конечно, причина в том, что люди смотрят, что выгоднее, что более интересно, непосредственно перед тем, как уйти на новогодние каникулы, в отпуск. Нет глубины бронирования как раньше – 2-3 месяца. Люди сейчас принимают решение очень быстро, - сказал министр Андрей Ермак.