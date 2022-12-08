В Калининградской области с 11 декабря изменится расписание движения электричек

С 11 декабря меняется расписание нескольких пригородных поездов в Калининградской области. Как сообщает пресс-служба КЖД, это связано с техническими причинами.

Больше всего это скажется на расписании движения поездов Советского и Чернышевского направлений.

С воскресенья, 11 декабря, поезд №№ 6385/6386 из Калининграда в Советск будет отправляться из Калининграда на 7 минут позже (в 18:21) и прибывать на станцию Советск в 20:40.

Воскресный «студенческий» поезд №№ 6387/6388 из Советска в Калининград будет отправляться на 7 минут позже (в 18:05).

С ближайшего понедельника поезд № 6501 «рабочего дня» из Чернышевского в Калининград (через Черняховск) будет отправляться на 45 минут раньше, чем в действующем сейчас расписании - в 05:20, и прибывать на Южный вокзал также раньше, в 07:47.

Поезд № 6508 из Калининграда в Чернышевское будет отправляться на 17 минут раньше (в 18:23) и прибывать на станцию Чернышевское в 20:50.

Отмечается, что изменится и время прибытия и отправления поездов на станциях в пути следования.