В 2022 году туристы потратили в Калининградской области больше 12 млрд рублей

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12 миллиардов 223 миллиона заработали бизнесмены в Калининградской области благодаря туристам в 2022 году. Цифру озвучил в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Цифра серьезная, внушительная. Это в 1,5 раза больше, чем в 2021 году, - отметил министр. – Туристы стали тратить больше. Чек вырос. В прошлом году средний чек у нас был на уровне 7800-7900 рублей в сутки, то в этом году он увеличился более чем на тысячу рублей. Это связано не только с тем, что цены подросли. Где-то они выросли сильно, где-то меньше, где-то вообще не выросли.

По словам министра, выручками хвалились и туроператоры, и владельцы отелей.

- Туроператоры мне рассказывали, что июнь и май были провальными в продажах. А июль и август по уровню продаж – не было никогда такого даже и близко, как в этом году. Все было неравномерно, но одни месяцы вытянули другие. В целом 2022 год был успешен для туристического бизнеса.