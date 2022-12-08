В Калининграде проведут ярмарку, вырученные деньги направят на помощь больным детям

Ярмарка «Дарим чудо» пройдет в Калининграде во дворце спорта «Янтарный» 17 и 18 декабря. Мероприятие организуют в помощь благотворительному центру «Верю в чудо». Ярмарка будет работать с 11:00 до 18:00.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, изделия ручной работы представят более 30 мастеров.

В продажу поступят ювелирные украшения, текстильные игрушки, шоколадные новогодние подарки.

«Часть заработанных средств от продажи своих работ их авторы передадут на благотворительность. На эти цели организаторы ярмарки также направят деньги за книги, которые будут продаваться в рамках акции «Подари книге вторую жизнь», - рассказали организаторы.

Для посетителей будут организованы мастер-классы.