В Зеленоградске девушка попросила позвонить и продала чужой телефон

Инцидент случился в Зеленоградске в ночном клубе на улице Гагарина. Там 21-летняя девушка попросила телефон у 24-летнего парня, чтобы позвонить. Тот не отказал, но, как оказалось, зря. Девушка пропала вместе с гаджетом за 19 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, сотрудники полиции установили личность подозреваемой.

Она призналась, что телефон продала незнакомцу, а деньги потратила.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Более того, было установлено, что на следующий день после инцидента в клубе девушка похитила 23 000 рублей, воспользовавшись утерянной банковской картой. Возбуждено еще одно уголовное дело. На этот раз за кражу.