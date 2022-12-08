В Калининграде собрали деньги для 10-летнего мальчика, страдающего эпилепсией

В Калининграде завершен сбор средств в помощь 10-летнему Мише Бугаеву, страдающему эпилепсией. Об этом сообщили в благотворительном фонде «Берег надежды».

«У Миши с самого детства проблемы со здоровьем. В младенчестве у него появились эпилептические приступы, мальчик часто болел простудными заболеваниями. После специализированного лечения приступы удалось купировать, но требуется постоянно принимать лекарства», - рассказали в фонде.

Сумма к сбору составляла 31 000 рублей – мальчику нужны были лекарства, необходимо было сдать анализы, доехать к месту лечения (само лечение оплачивается государством).