Министр рассказал, почему в Калининградской области больше не ходит ретропоезд

. Фото: Правительство Калининградской области

Ретропоезд, который возил туристов в 2021 году, сломался, не выдержав нагрузок. В этом году власти обсуждали возможность поставить в регион два ретропоезда, чтобы один мог менять другой. Но от идеи в итоге отказались из-за высокой стоимости проекта.

Об этом в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Не получилось именно по финансовым соображениям. Это действительно удовольствие дорогое. Туроператоры встречались с представителями железной дороги и не смогли договориться по цене. Стоимость, которую определила железная дорога, предполагала серьезное увеличение стоимости билета. Туроператоры побоялись, что по этой цене уже не смогут продать в том объеме, который их интересует, – сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что вопрос запуска ретропоезда отложен до следующего года.

Интересно, что в 2021 году желающих кататься на этом поезде было столько, что мест всем не хватало - билеты раскупали быстро. И это при том, что билеты сначала продавали по 2900 руб, а потом - по 3200 руб.