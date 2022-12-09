В Калининграде появились горы: Министр рассказал, в каких фильмах увидим наш город

В Калининграде в 2022 году снимали не так много фильмов, как прежде. Однако, работа шла довольно активная. В частности, киношники, производители сериала «Плакать нельзя» преобразовали наш город и пририсовали Куршской косе горы.

- Мы увидим Калининград в фильме «Нюрнберг», скоро будет премьера. Сериал «Плакать нельзя» - очень интересная, достаточно острая тема ювенальной юстиции. Калининград там представлен так, что не сразу угадаешь, что это Калининград. Например, в Калининграде там появились горы довольно высокие. И это было необычно видеть: виды Куршской косы с горами на фоне, - рассказал в эфире передачи «Тема дня» на радио «Комсомольская правда» министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Также он отметил, что в сериале «Кошка» тоже «можно будет увидеть Калининград, достаточно ярко представленным».

По словам министра, были и отмены съемок в Калининграде.

- Конечно, отменялось. Многие люди после 24 февраля корректировали свои планы. Часть прекратили свою работу, им нужно было свои финансы пересмотреть с точки зрения новых условий ведения бизнеса. – сказал Андрей Ермак и отметил, что власти в этом году выплатили не всю сумму рибейтов. Осталось невостребованными около 8 млн руб.

Рибейты – это компенсация части затрат на производство кинофильмов, снятых в Калининградской области. Деньги выделяют из областного бюджета.