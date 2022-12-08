В Калининграде наградили одаренных детей и их учителей

. Фото: Правительство Калининградской области

Торжественная церемония «Одаренные дети – надежда России» прошла в драматическом театре. Наградили более 60 воспитанников детских школ искусств, музыкальных и художественных школ региона.

В правительстве региона отметили, что за 12-летнюю историю проведения церемонии такого количества награждаемых еще не было.

- Мы проводим свыше ста конкурсов, в которых принимают участие более пяти тысяч детей, из которых выявляют самых лучших, – сказал министр по культуре и туризму Андрей Ермак, отметив, что 125 ребят получают стипендию губернатора.

Отмечены были и учителя. Среди награжденных – Владимир Слободян, Заслуженный артист России, преподаватель Калининградского музыкального колледжа имени Рахманинова,Михаил Кирхгофф, дирижер Калининградского симфонического оркестра и другие.

Церемония награждения «Одаренные дети – надежда России» проводится с 2010 года.

Церемония организована Образовательно-методическим Центром при поддержке министерства по культуре и туризму Калининградской области.