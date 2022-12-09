В Нестерове отремонтировали фасад больницы за 19,7 млн рублей

. Фото: Правительство Калининградской области

Завершен капитальный ремонт фасада Нестеровской больницы – работы провели в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, здание Нестеровской центральной районной больницы довоенной постройки является объектом культурного наследия местного значения.

«На капитальный ремонт фасада из регионального и федерального бюджетов на условиях софинансирования было направлено 19,7 миллиона рублей», - отметили в правительстве.

В перечень проделанных работ вошло обновление гидроизоляции, дренажа, ливневой канализации. Обновлены входные группы и крыльцо, уложена тротуарная плитка.

Отмечается, что в рамках реализации регионального проекта модернизации первичного звена здравоохранения в Нестерове до конца декабря также будет установлен новый цифровой маммограф.