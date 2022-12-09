Калининград претендует на звание столицы «Тотального диктанта» в 2023 году

Калининград вышел в финал конкурса на звание столицы «Тотального диктанта» в 2023 году. Отбор городов прошел 8 декабря.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, финалистами стали Калининград, Омск, Мурманск и Нижний Тагил.

К конкурсу допускались города, где количество участников в 2022 году составляло не менее тысячи человек.

С середины января будет запущено открытое голосование, где каждый может повлиять на судьбу «Тотального диктанта» в следующем году и выбрать столицу акции. Голосование закончится 1 февраля, отмечают организаторы.

«В столице будет организована главная площадка акции, на которой 8 апреля диктант прочитает автор Василий Авченко, а из специально организованной студии пройдет часть онлайн-марафона, трансляция которого будет доступна в интернете. В главном городе акции пройдет ежегодный Фестиваль грамотности и серия мероприятий, которые победивший город заявит в качестве «столичной» программы», - отметили организаторы.

«Тотальный диктант» ежегодно способствует формированию интереса к изучению русского языка и повышению уровня грамотности среди носителей языка и изучающих русский язык как иностранный и неродной.