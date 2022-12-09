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НовостиОбщество9 декабря 2022 6:45

В Минприроды рассказали о планах расчистки реки Черницы, впадающей в Виштынецкое озеро

Александр КАТЕРУША
Александр КАТЕРУША
Фото: Минприроды региона.

Фото: Минприроды региона.

На 2023 -2024 год министерство природы Калининградской области планирует разработать проектно-сметную документацию на расчистку русла реки Черницы, впадающей в озеро Виштынецкое.

Как отмечают в министерстве, мероприятия по реабилитации этой реки улучшат гидрологическую ситуацию в этом районе.

Сообщается, что на территории Виштынецкого озера сотрудники Минприроды проводят регулярные рейды в районе озера.

Виштынецкое озеро – самое чистое, самое глубокое и самое крупное озеро Калининградской области. Глубина его достигает 52 метров.