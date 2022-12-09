В Гурьевском районе ночью горел цех по производству плитки, спасен человек

В Гурьевском районе в ночь на пятницу, 9 декабря, случился пожар. На часах было 02.36, когда поступило сообщение о возгорании на улице Заречная в поселке Орловка.

По сообщению пресс-службы МЧС России по Калининградской области, в двухэтажном здании по производству плитки горела комната, расположенная на втором этаже. Был спасен один человек.

В ликвидации пожара участвовали расчеты трех пожарно-спасательных частей в составе 17 человек и 4 единицы техники, также спасатели поисково-спасательного отряда Калининграда, в составе 5 человек и 1 единицы техники.

Причину ЧП устанавливают.