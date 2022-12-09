В Советске приставы нашли должника из Омска и изъяли у него автомобиль

В Управление Федеральной службы судебных приставов

по Калининградской области обратились судебные приставы из города Омска с просьбой помочь разыскать должника, имеющего задолженность по кредиту свыше 300 тысяч рублей.

Сообщалось, что мужчина зарегистрирован в Омске, а живет в Советске и ездит на принадлежащем ему автомобиле «Porsche Cayenne».

Судебные приставы выяснили адрес должника, вручили ему требование, арестовали и изъяли автомобиль. Владелец согласился со всеми действиями сотрудников службы и сам передал ключи от машины. Об этом сообщает пресс-служба Управления.

Авто оценено в 600 тысяч рублей и передано в счет погашения долга.