В Калининградской области более 4,5 тыс. 11-классников написали итоговое сочинение

Первое итоговое испытание, по результатам которого выпускники 2022/23 учебного года получат допуск к ЕГЭ, прошло по всей России 7 декабря. В Калининградской области более 4500 11-классников, а в Калининграде свыше 2800 ребят написали итоговое сочинение.

Как сообщает пресс-служба администрации города, сочинение - это условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования.

1 февраля или 3 мая 2023 года есть шанс написать сочинение тем, кто не справился с первого раза или не пришел по уважительной причине.

«Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения имеют право выбрать изложение. В этом году таким правом в регионе воспользовались 114 ребят», - отметили в пресс-службе мэрии.

Для получения зачета необходимо иметь положительный результат по критериям «Соответствие теме» и «Аргументация. Привлечение литературного материала», также необходимо выдержать объем: не менее 350 слов в сочинении, от 200 слов в итоговом изложении.