В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах 9 декабря нет света и воды

. Фото: "КП" Архив

В Калининграде в пятницу, 9 декабря, в течение дня отключено электричество в домах на 38 улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на:

пр-кт Ленинский 81

ул. Шевченко 11б

ул. Пролетарская 5а (д/с № 87)

ул. Колхозная 26, 26а

ул. Герцена 1-23, 1а, 1б, 3а, 3б, 5а, 7а, 9а, 11а, 13а, 27, 12-28

ул. Богатырская 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 2б, 4-6, 4а

ул. Глинки 2-10

ул. Самаркандская 3-9

ул. Батальная 55-65, 92

пер. Батальный 2, 4

ул. Дрожжевая 1 (школа № 29)

пр-кт Мира 58-64, 64а, 66-72а, 74-80а

ул. Комсомольская 3, 5, 7 (д/с № 22), 2, 2а, 4 (лицей № 18), 6, 8-10а, 14,14а

ул. Косм. Леонова 6, 8, 8а

ул. Ермака 1, 3

ул. Шиллера 2

пр-кт Победы 67-79, 91, 93, 40, 40а, 42, 42а, 42б, 42д, 44-48, 50а, 54а, 52, 56-68,

ул. Бассейная 1 (д/с № 77), 3, 2-8

ул. Кутузова 39

ул. Лесопарковая 1-11, 1а, 15- 23, 17а, 27а, 8а

ул. Нефтяная 3-13, 4-10

ул. Радищева 94

ул. Рылеева 3

ул. Энгельса 7а

пер. Лесопарковый 1а, 3-9, 3а, 5а, 9а, 2-10

пер. Станочный 1-11,8

пр-кт Мира 17а, 19-27

ул. Гостиная 2, 2а-2б, 4-8

ул. Свободная 4-20, 28-32

ул. Серж. Колоскова 1а, 4

пер. Свободный 4-6а

ул. Серж. Колоскова 3.

С 11:00 до 16:00 - по адресам:

ул. Тенистая аллея 57, 57а, 59, 61, 63, 67-71, 69а, 81, 52-58, 64-90

ул. Трудовая 5-29, 16-44

ул. Проточная 5-7, 2-18

ул. Химическая 1а, 13, 13а, 21, 45

ул. Отдельная 11, 13, 4, 6.

Отключение холодного водоснабжение запланировано с 12:00 до 15:00 часов по адресу: ул. Б. Хмельницкого 14 (д/с №7).