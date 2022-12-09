Жительница Краснознаменского района заплатит 40 тысяч рублей за дачу ложных показаний в суде

60-летняя жительница Краснознаменского района была признана виновной в даче заведомо ложных показаний в суде.

В феврале 2021 года она, выступая в Краснознаменском районном суде в качестве свидетеля, хотела помочь племяннику своей подруги избежать уголовки.

Того судили за совершение в состоянии алкогольного опьянения ДТП, в котором погибли два человека.

Обвиняемая дама, в частности, не сообщила суду о местонахождении подсудимого в момент ДТП.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Калининградской области, вину женщина не признала ни на стадии предварительного следствия, ни в суде.

Приговором суда осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей.