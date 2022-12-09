В Чернышевском в очереди на въезд в Литву стоят 110 грузовиков

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В пункте пропуска в Чернышевском в пятницу, 9 декабря, в очереди на въезд в Литву стоят 110 грузовиков, на въезд в область – 82 фуры. Об этом сообщает пресс-служба таможни.

На нейтральной полосе в направлении сопредельной республики стоит 25 транспортных средств, оформленных калининградскими таможенниками. Нейтральная полоса в направлении въезда в РФ свободна.

За сутки через таможенный пост МАПП «Чернышевское» проследовало 198 большегрузов на въезд в Калининградскую область и 143 – на выезд в Литву.