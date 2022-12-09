В здании крайсхауса Гердауэна 1905 года постройки в Железнодорожном откроют спа-центр

Здание было построено в 1905 году. Фото: prussia39.ru

В историческом здании районного управления Гердауэна (ныне – Железнодорожный) откроют центр для туристов с залом для проведения торжеств и спа-комплексом. Об этом во время прямого эфира в ЦУР региона сказал глава администрации Правдинского муниципального округа Владимир Устинов.

Он отметил, что есть инвестор, который готов вложить средства в объект.

- Там хотят сделать интересные вещи для туристов: спа-центр, зал для проведения торжеств и так далее, - сказал глава. Он также отметил, что кирху Гердауэна будут приводить в порядок. – Кирха будет консервироваться. Сейчас разрабатывается проект ее консервации.

Здание районного управления - крайсхаус - построено в Гердауэне в 1905 году в стиле немецкого нового барокко по проекту архитектора Фридриха Хайтманна.

С конца 1940-х годов в здании размещалась школа, с 1950-х годов - детский дом, с начала 1970-х годов - школа-интернат для детей-сирот.

С 2006 года здание бывшего крайсхауса признано аварийным. Носит статус объекта культурного наследия регионального значения.