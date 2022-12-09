Командир полка Балтфлота получил «Золотую Звезду» за подвиг во время СВО на Украине

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Командир отдельного мотострелкового полка армейской бригады Балтийского флота подполковник Александр Завадский получил «Золотую Звезду» Героя России из рук президента в Кремлевском дворце. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Антон Алиханов.

Александр Завадский командовал мотострелковым полком, который освобождал населенный пункт Савинцы от ВСУ.

«Офицер управлял своими подчиненными, находясь под непрекращающимся артиллерийским и минометным обстрелом. Завадскому удалось сорвать наступление вражеских сил», - говорится в сообщении.