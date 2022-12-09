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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:07

На выходных в Калининграде усилятся морозы

Осадков не ожидается
Михаил ЯНОВСКИЙ
Михаил ЯНОВСКИЙ
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Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные в Калининграде. Прогнозы обещают нам два холодных дня.

По данным Гидрометцентра России, в субботу в нашем городе будет -2 градуса, в воскресенье - до -3. По ночам столбик термометра будет опускаться до -4...-5 градусов.

Осадков на выходных не ожидается. Атмосферное давление останется пониженным - на уровне 755 миллиметров ртутного столба. В субботу ветра практически не будет, в воскресенье он начнет усиливаться во второй половине дня.