На выходных в Калининграде усилятся морозы

. Фото: Александр Подгорчук

Синоптики рассказали о погоде на предстоящие выходные в Калининграде. Прогнозы обещают нам два холодных дня.

По данным Гидрометцентра России, в субботу в нашем городе будет -2 градуса, в воскресенье - до -3. По ночам столбик термометра будет опускаться до -4...-5 градусов.

Осадков на выходных не ожидается. Атмосферное давление останется пониженным - на уровне 755 миллиметров ртутного столба. В субботу ветра практически не будет, в воскресенье он начнет усиливаться во второй половине дня.