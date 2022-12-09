Калининградские конькобежцы завоевали шесть медалей межрегиональных соревнований

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Рыбинске прошел второй из четырёх этапов отечественных всероссийских детских стартов по шорт-треку «Сочинский Олимп». На ледовой арене в скорости состязались 145 представителей Москвы, Тверской, Ярославской и Калининградской областей.

Призерами на различных дистанциях стали воспитанники областной спортивной школы по зимним видам спорта, которые увезли одну золотую, три серебряные и две бронзовые медали.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на трех дистанциях отличился Амир Ахметов, победив в забегах на полкилометра, став вторым на 777 метрах и третьим – на тысячеметровке.

Ещё две серебряные медали в активе Анастасии Шпилёвой, финишировавшей второй в забегах девушек на 777 и 1 000 метров. Третьей на километре стала Дарья Рудик.

Отметим также четвертое место калининградской спортсменки Софьи Коростояновой на этой же дистанции и выполнение Иваном Беликовым норматива для присвоения отраслевого звания «Кандидат в мастера спорта России».