В Калининграде мама с сыном отравились угарным газом

. Фото: Следственное управление СК России по Калининградской области

В Калининграде Следственный комитет проводит проверку по факту отравления угарным газом женщины с ребенком. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на Каштановой аллее в съемной квартире.

По предварительным данным, вечером 8 декабря 30-летняя женщина с 9-летним сыном находились дома, когда почувствовали ухудшение самочувствия. С признаками отравления угарным газом они госпитализированы в лечебные учреждения.

В квартире установлен двухконтурный газовый котел с открытой камерой сгорания, который на момент отравления был включен.

Следователи уже провели осмотр места происшествия с привлечением специалиста газовой службы, также опрашиваются очевидцы, проверяется исправность газового оборудования, дымоходов и вентиляционных каналов, устанавливаются причины и условия, способствовавшие произошедшему.