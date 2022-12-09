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НовостиОбщество9 декабря 2022 11:35

В Черняховске арестовали мужчину, у которого нашли оружие, гранаты и наркотики

Виктор Сергеев
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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Черняховске заключен под стражу местный житель, у которого нашли целый арсенал. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В доме подозреваемого полицейские обнаружили два пистолета «ПМ», пистолет «ТТ» и револьвер «Магнум», ружья «МР», «Benelli», «Тигр» и «Сайга», 432 патрона разного калибра, а также 2 предмета, похожих на гранаты «Ф-1» и «РГ-42».

Кроме того, в ходе обыска оперативниками изъято около 500 грамм наркотического вещества растительного происхождения.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств».