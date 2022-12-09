Калининградская «Балтика» заработала на трансферах почти 40 млн рублей

В 2022 году калининградский футбольный клуб «Балтика» заработал на трансферах около 40 млн рублей. Об этом в интервью «Бизнес FM Калининград» рассказала заместитель гендиректора команды Елена Полейко.

По ее словам, это максимально рекордная цифра от продажи футболистов за все время существования клуба. Больше из команд Первой лиги в 2022 году не заработал никто.

«Клуб может тратить на трансферы ровно столько, сколько заработал. Больше мы этой зимой потратить точно не сможем, меньше - да. У нас молодая команда, которая показывает хорошие результаты. Глобальных изменений, я думаю, не нужно», - сказала Елена Полейко.