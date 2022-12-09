Гурьевской гимназии присвоили имя Алексея Катериничева

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Гурьевской гимназии присвоили имя Героя России Алексея Катериничева. Церемония прошла в пятницу, 9 декабря, сообщает пресс-служба регионального правительства

«Сегодня у нашей страны особенный день – мы чествуем Героев Отечества. Есть фраза «В жизни каждого человека есть место подвигу», но есть такая категория людей, скроенных по-особому, из особой стали сделанных, вся жизнь которых – путь воина, защищающего свою Родину. К таким людям относится и наш земляк – полковник Алексей Викторович Катериничев, который до последнего дня оставался верен своему долгу воинскому и человеческому», – сказал первый вице-премьер Сергей Елисеев.

17 августа 2022 года Алексей Катериничев был назначен на должность первого заместителя главы администрации Херсонской области по безопасности. Занимался вопросами обеспечения защиты мирных жителей, жизнь которых постоянно подвергалась опасности из-за непрекращающихся ракетно-артиллерийских обстрелов, а также вылазок диверсионно-разведывательных групп ВСУ.

Погиб 30 сентября 2022 года в результате точечного удара натовской реактивной системы залпового огня по зданию в центре Херсона, в котором он находился.